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11:33   24 Декабря 2019
Россия

Сувениры и символы года попали в рейтинг самых худших подарков на Новый год

Сувениры и символы года попали в рейтинг самых худших подарков на Новый год

Пользователи проекта Hi-Tech от интернет-компании Mail.ru рассказали о самых неудачных новогодних подарках. На основе их ответов эксперты портала создали рейтинг худших презентов на Новый год, его опубликовали 23 декабря.

На лидирующих позициях оказались сувениры, символы года, мягкие игрушки, бытовые весы и электробритвы. Абсолютное большинство респондентов — 95 процентов — признались, что им дарят бесполезные подарки. Девять процентов из них избавляются от подобных презентов, передаривая их.

Также выяснилось, что 81 процент участников исследования никогда не влезали в кредиты, чтобы приобрести подарки на Новый год и Рождество.

Сувениры и символы года попали в рейтинг самых худших подарков на Новый год

Ранее стало известно, что крысы и мыши набирают популярность в преддверии праздников. Напомним, что они являются силами наступающего года. Согласно данным Avito, спрос на живых грызунов вырос более чем в два раза. Это же касается и сувениров в виде символов года или с их изображением.

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Автор: Анна Манц
#опрос #подарок #новый год

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