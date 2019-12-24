Сергей Фургал заявил, что не намерен присоединять ЕАО к Хабаровскому краю

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, выступая во вторник на пресс-конференции, заявил, что не собирается включать Еврейскую автономную область (ЕАО) в состав Хабаровской области.

В то же время, по словам губернатора, жители Еврейской АО могут провести по этому вопросу референдум.

Ранее хабаровский губернатор заявил на пресс-конференции, что не станет объявлять в области 31 декабря выходным днем, так как не хочет делить людей, на тех кто будет работать и тех, кто сможет отдыхать в преддверии Нового года.