Жители Нижнего Новгорода покатаются на двухэтажном экскурсионном автобусе

Российская часть крупнейшего в мире частного оператора городских обзорных экскурсий на автобусах-кабриолетах City Sightseeing Russia запустит праздничный маршрут обзорной экскурсии по Нижнему Новгороду​​​. Об этом сообщил представитель пресс-службы правительства Нижегородской области.

По его словам, двухэтажный экскурсионный автобус запустят в праздники, чтобы связать новогодним маршрутом главные достопримечательности города и ключевые праздничные локации — фестиваль «Горьковская елка» и площадку «СпортПорт» у стадиона «Нижний Новгород».