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11:27   24 Декабря 2019
Россия

Жители Нижнего Новгорода покатаются на двухэтажном экскурсионном автобусе

Жители Нижнего Новгорода покатаются на двухэтажном экскурсионном автобусе

Российская часть крупнейшего в мире частного оператора городских обзорных экскурсий на автобусах-кабриолетах City Sightseeing Russia запустит праздничный маршрут обзорной экскурсии по Нижнему Новгороду​​​. Об этом сообщил представитель пресс-службы правительства Нижегородской области.

По его словам, двухэтажный экскурсионный автобус запустят в праздники, чтобы связать новогодним маршрутом главные достопримечательности города и ключевые праздничные локации — фестиваль «Горьковская елка» и площадку «СпортПорт» у стадиона «Нижний Новгород».

«Даблдекер будет курсировать с 26 декабря по 8 января», — добавили в региональном правительстве.

Билет действует 24 часа с момента первой посадки в автобус. В течение дня выходить из автобуса и заходить в него там, где захочется, можно столько раз, сколько нужно. Даблдекер оборудовали аудиогидом. При входе в автобус каждому гостю выдадут индивидуальные наушники.

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Автор: Анатолий Кубарев
#автобус #нижний новгород #общество #экскурсии

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