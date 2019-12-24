Жители Нижнего Новгорода покатаются на двухэтажном экскурсионном автобусе
Российская часть крупнейшего в мире частного оператора городских обзорных экскурсий на автобусах-кабриолетах City Sightseeing Russia запустит праздничный маршрут обзорной экскурсии по Нижнему Новгороду. Об этом сообщил представитель пресс-службы правительства Нижегородской области.
По его словам, двухэтажный экскурсионный автобус запустят в праздники, чтобы связать новогодним маршрутом главные достопримечательности города и ключевые праздничные локации — фестиваль «Горьковская елка» и площадку «СпортПорт» у стадиона «Нижний Новгород».
«Даблдекер будет курсировать с 26 декабря по 8 января», — добавили в региональном правительстве.
Билет действует 24 часа с момента первой посадки в автобус. В течение дня выходить из автобуса и заходить в него там, где захочется, можно столько раз, сколько нужно. Даблдекер оборудовали аудиогидом. При входе в автобус каждому гостю выдадут индивидуальные наушники.