Задержанные российскими пограничниками японские суда вернулись На Хоккайдо

Пять японских рыболовных судов, ранее задержанных российскими пограничниками в водах южнокурильских островов, вернулись на Хоккайдо, сообщает РИА Новости. Суда были задержаны за нарушение норм отлова.

Во вторник, 24 декабря, Южно-Курильский районный суд признал виновными капитанов пяти рыболовных судов Японии, которые совершали незаконную добычу биологических ресурсов. Речь идет о судах «Умитака Мару 55», «Сейсё Мару 62», «Оотомо Мару 38», «Харуми Мару 53» и «Фуми Мару 53».

Капитанам задержанных судов предъявили штрафы на общую сумму более шести миллионов рублей. После оплаты штрафов японских рыбаков отпустили. Несколько часов назад суда вошли в японский порт Хоккайдо.

Японские рыболовные судна были задержаны 17 декабря в районе южнокурильского архипелага Хабомаи. После досмотра пограничными службами возникли подозрения, что записи в бортовом журнале о том, сколько времени велся лов, не соответствуют реальному количеству выловленного краба. Задержанные суда были препровождены в Южно-Курильск.