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10:49   24 Декабря 2019
Россия

Путин встретится с представителями Госдумы и Совфеда в Кремле

Путин встретится с представителями Госдумы и Совфеда в Кремле

Традиционная встреча президента России Владимира Путина с представителями Совета Федерации и Государственной думы пройдет во вторник, 24 декабря, в Кремле. В ходе встречи будут определены приоритеты развития законодательства на следующий год.

«Будут подведены итоги деятельности парламентариев в 2019 году и определены приоритеты развития и совершенствования законодательства на следующий год», — заявили в пресс-службе Кремля.

На предстоящем собрании обсудят актуальные вопросы прошедшей осенней сессии Госдумы и предстоящие весенние сессии, отметил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. По словам лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, подобная встреча представляет собой «краткий отчет председателей палат, руководителей профильных комитетов».

Вопросы санаторно-курортного лечения граждан и демографии также могут подняться в ходе встречи президента с депутатами и сенаторами, считает Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский. Политик выразил надежду, что необходим полный комплекс «правильных действий», чтобы реализация национального проекта «Демография» прошла успешно.

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Автор: Роман Самойлов
#путин #кремль

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