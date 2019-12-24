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11:01   24 Декабря 2019
Россия

Власти Петербурга отказались от проведения военного парада в годовщину снятия блокады

Власти Петербурга отказались от проведения военного парада в годовщину снятия блокады

Военного парада на Дворцовой площади в честь 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января 2020 года не будет. Такое решение приняло городское правительство на заседании 24 декабря.

Вместо этого будет проведена интерактивная программа, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

«По предложению общественных организаций ветеранов, блокадников подготовлен план мероприятий, посвященных годовщинам прорыва и полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», — указал он.

В частности, программа предусматривает ставшие традиционными полевые кухни, где можно поесть каши и согреться чаем, а также выставку ретро-машин.

Власти Петербурга отказались от проведения военного парада в годовщину снятия блокады

27 января россияне отмечают День воинской славы России — День снятия блокады города Ленинграда. Блокада Ленинграда длилась 900 дней. Жители города-героя совершили подвиг, вытерпев все лишения, не потеряв человечность и сохранив город для будущих поколений. Эта блокада стала самой кровопролитной за всю историю человечества.

Власти Петербурга отказались от проведения военного парада в годовщину снятия блокады

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Автор: Анна Манц
#блокада #петербург #ленинград #беглов #парад

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