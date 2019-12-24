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11:13   24 Декабря 2019
Россия

СК завел дело в отношении автодебошира-стрелка из Петербуга

СК завел дело в отношении автодебошира-стрелка из Петербуга

Мужчина, который поздним вечером в понедельник, 23 декабря, находясь за рулем автомобиля задел на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге несколько прохожих, а затем начал стрелять из пистолета, стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщает информационное агентство «Невские новости», инцидент произошел на территории жилого комплекса «Солнечный город». Мужчина, управляя автомобилем Nissan Almera, задел на переходе несколько пешеходов, а когда один из них решил дать нарушителю отпор, водитель выскочил из машины и ударил его. Затем дебошир достал пистолет и открыл огонь, очевидцы вызвали полицию.

При этом агрессивный водитель попытался скрыться с места происшествия, однако этому помешала узкая дорога и припаркованные автомобили. Прибывшие на место происшествия сотрудники ЧОП задержали мужчину и передали полиции.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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Автор: Александр Люблинский
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