Губернатор Хабаровского края объяснил, почему не стал объявлять 31 декабря выходным

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал объяснил, почему не стал объявлять 31 декабря выходным днем. Об этом чиновник рассказал на пресс-конференции по итогам года.

Как отметил Фургал, он мог сделать 31 декабря выходным днем для некоторых госслужащих, поэтому он не захотел делить людей на тех, кто будет отдыхать и тех, кому придется работать.

«Частные организации и коммерческие структуры имеют право это сделать, они могут сделать выходной в любое время», — напомнил глава Хабаровского края.

В ноябре 2019 года депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, согласно которому 31 декабря должен стать выходным днем, при этом количество рабочих дней не уменьшится. В Минтруде объяснили, что в 2019 году уже не получится сделать последний день года выходным, но напомнили, что каждый работодатель вправе самостоятельно перенести рабочий день с 31 декабря на любой выходной в этом месяце.

После этого главы многих регионов сделали 31 декабря выходным для госслужащих. В частности, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Татарстана Рустам Минниханов провели опрос в Instagram, где подавляющее большинство людей проголосовали за то, чтобы последний день в году стал выходным.