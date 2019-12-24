Яндекс и два бюро кредитных историй по-новому оценят платежеспособность россиян

Проект по оценке кредитоспособности заемщиков запустила компания «Яндекс» совместно с двумя крупнейшими бюро кредитных историй – БКИ «Эквифакс» и Объединенное кредитное бюро (ОКБ). В «Яндексе» подтвердили факт сотрудничества.

Проект называется «Интернет-скоринг бюро». Генеральный директор ОКБ Артур Александрович пояснил, что для оценки платежеспособности заемщиков партнеры «смешивают» скоринг. Компания «Яндекс» имеет статистические данные о своих пользователях, БКИ, в свою очередь, располагает данными о кредитах и платежах человека. Скоринг проводится на основе аналитических баз «Яндекса», после чего эта оценка соотносится с оценкой БКИ и поступает в банк.

«Обезличенные данные обрабатываются алгоритмами автоматически и находятся исключительно в закрытом контуре «Яндекса». <…> По итогам анализа партнер получает только одно число — результат оценки», — заявил представитель компании «Яндекс».

Напомним, что среди основных продуктов «Яндекса» — онлайн-карты, браузер, поисковый сервис, такси, погода и прочее. Из каких именно показателей алгоритм выводит данные о пользователе в компании не сообщили. В «Яндексе» добавили, что финальная оценка носит исключительно рекомендательный характер и «передается для использования только в маркетинговых целях».

С помощью проекта по оценке кредитоспособности банки смогут оценивать потенциальных заемщиков, заявил генеральный директор Национального рейтингового агентства Алексей Богомолов. Несколько банков уже используют систему в тестовом режиме.

Подобный метод скоринга по обезличенным данным не показывает действия в сети определенного человека, но дальнейшая работа с этой информацией может требовать согласия обрабатываемого лица, считает руководитель практики частного права НЮС «Амулекс» Елена Проскурова. В соглашении необходимо указать цели обработки информации и «перечень действий, которые допускается совершать».