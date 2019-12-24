Глава МЧС призвал обратить внимание на правила пожарной безопасности перед праздниками

Глава МЧС Евгений Зиничев призвал россиян помнить и соблюдать элементарные меры противопожарной безопасности. Об этом он сказал в комментарии ТАСС 24 декабря.

«Главное, на что хочу обратить внимание, — это соблюдение требований пожарной безопасности, которые написаны, как говорят, кровью не только простых граждан, но и пожарных», — сказал он.

В свою очередь, сотрудники ведомства приложат все усилия, чтобы обеспечить пожарную безопасность празднующих. По словам министра, они ежегодно проводят профилактические работы, чтобы снизить возможные риски на новогодних и рождественских мероприятиях.

«Обеспечиваем пожарную безопасность на общероссийской новогодней елке в Кремле и в других местах, где проходят новогодние праздники», — добавил Зиничев.

На подобных событиях дежурит Государственная противопожарная служба. Также они совместно с полицией контролируют места, на которых могут продавать или запускать пиротехнику. В заключении министр отметил, что основные риски в канун Нового года связаны с большим скоплением детей и повышенной пожарной нагрузкой из-за салютов и петард.