Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
СК завел дело в отношении автодебошира-стрелка из Петербуга

СК завел дело в отношении автодебошира-стрелка из Петербуга

 Предпосылки для улучшения отношений Москвы и Киева есть, заявила Матвиенко

Предпосылки для улучшения отношений Москвы и Киева есть, заявила Матвиенко
Украину возмутил запуск железнодорожной части Крымского моста и визит Путина

Украину возмутил запуск железнодорожной части Крымского моста и визит Путина

 Управляемый российской компанией аэропорт Кишинева вернут Молдавии

Управляемый российской компанией аэропорт Кишинева вернут Молдавии
Освободив город Маарет ан-Нуман, сирийская армия придаст импульс экономике САР

Освободив город Маарет ан-Нуман, сирийская армия придаст импульс экономике САР

 Адвокат Трампа рассказал о связи миллиардера Сороса и послов США на Украине

Адвокат Трампа рассказал о связи миллиардера Сороса и послов США на Украине
СК завел дело в отношении автодебошира-стрелка из Петербуга

СК завел дело в отношении автодебошира-стрелка из Петербуга

 Предпосылки для улучшения отношений Москвы и Киева есть, заявила Матвиенко

Предпосылки для улучшения отношений Москвы и Киева есть, заявила Матвиенко
Украину возмутил запуск железнодорожной части Крымского моста и визит Путина

Украину возмутил запуск железнодорожной части Крымского моста и визит Путина

 Управляемый российской компанией аэропорт Кишинева вернут Молдавии

Управляемый российской компанией аэропорт Кишинева вернут Молдавии
Освободив город Маарет ан-Нуман, сирийская армия придаст импульс экономике САР

Освободив город Маарет ан-Нуман, сирийская армия придаст импульс экономике САР

 Адвокат Трампа рассказал о связи миллиардера Сороса и послов США на Украине

Адвокат Трампа рассказал о связи миллиардера Сороса и послов США на Украине
10:45   24 Декабря 2019
Россия

Глава МЧС призвал обратить внимание на правила пожарной безопасности перед праздниками

Глава МЧС призвал обратить внимание на правила пожарной безопасности перед праздниками

Глава МЧС Евгений Зиничев призвал россиян помнить и соблюдать элементарные меры противопожарной безопасности. Об этом он сказал в комментарии ТАСС 24 декабря.

«Главное, на что хочу обратить внимание, — это соблюдение требований пожарной безопасности, которые написаны, как говорят, кровью не только простых граждан, но и пожарных», — сказал он.

В свою очередь, сотрудники ведомства приложат все усилия, чтобы обеспечить пожарную безопасность празднующих. По словам министра, они ежегодно проводят профилактические работы, чтобы снизить возможные риски на новогодних и рождественских мероприятиях.

«Обеспечиваем пожарную безопасность на общероссийской новогодней елке в Кремле и в других местах, где проходят новогодние праздники», — добавил Зиничев.

На подобных событиях дежурит Государственная противопожарная служба. Также они совместно с полицией контролируют места, на которых могут продавать или запускать пиротехнику. В заключении министр отметил, что основные риски в канун Нового года связаны с большим скоплением детей и повышенной пожарной нагрузкой из-за салютов и петард.

Глава МЧС призвал обратить внимание на правила пожарной безопасности перед праздниками

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#мчс #зиничев #новый год #пожарная безопасность

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...