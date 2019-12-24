Новые правила сдачи экзаменов на водительские права вступят в силу 1 января 2020 года, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на текст постановления премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Сам документ еще не появился на сайте кабмина, но журналистам подтвердили факт его подписания в аппарате правительства.

Согласно изменениям, теперь вместо этапов «площадка» и «город» для сдающих экзамен приготовлено единое испытание по вождению. Сам документ вступит в силу в первый день нового года, таким образом стартует реформа подготовки водителей.

Уже с октября 2020 года будущим водителям предстоит сдавать единый экзамен, который будет длиться 30 минут. В экзамен войдут элементы существующих ныне этапов «площадка» и «город».

У будущих водителей проверят ряд базовых навыков, причем проверка может проходить как на площадке автошколы, так и на тупиковых улицах за пределами городской застройки. После этого кандидатов допустят к проверке в городе, но будущим водителям не будут сообщать весь маршрут полностью.

Издание отмечает, что для сдающих экзамен мотоциклистов ничего не изменится.

Также в октябре те, кто не сдал экзамен, смогут опротестовать плохую оценку навыков на экзамене. Кроме того, Госавтоинспекция получит право отменять хорошие оценки, если у кандидата будут поддельные документы.