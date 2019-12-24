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 Адвокат Трампа рассказал о связи миллиардера Сороса и послов США на Украине

Адвокат Трампа рассказал о связи миллиардера Сороса и послов США на Украине
10:19   24 Декабря 2019
Весь мир

Адвокат Трампа рассказал о связи миллиардера Сороса и послов США на Украине

Адвокат Трампа рассказал о связи миллиардера Сороса и послов США на Украине

Миллиардер Джордж Сорос повлиял на назначение четырех послов США на Украине, заявил адвокат нынешнего президента Америки Руди Джулиани в беседе с New York 24 декабря.

В их число также входит Мари Йованович, указал он. Более того, по его словам, олигарх контролирует дипломата.

«И он [Сорос] нанимает агентов ФБР», — добавил Джулиани.

По его мнению, пресса пишет о Соросе неправду именно по его приказу.

Адвокат Трампа рассказал о связи миллиардера Сороса и послов США на Украине

Напомним, что Демократическая партия Америки решила провести процедуру импичмента главы Штатов Дональда Трампа. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе законодателей, то есть расследованию Конгресса — эти статьи утвердили 13 декабря. 18 декабря прошли дебаты и голосование по импичменту. Большинством голосов дело передали на рассмотрение в сенат.

Адвокат Трампа рассказал о связи миллиардера Сороса и послов США на Украине

 

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Автор: Анна Манц
#сша #сорос #трамп #джулиани

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