Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
СК завел дело в отношении автодебошира-стрелка из Петербуга

СК завел дело в отношении автодебошира-стрелка из Петербуга

 Предпосылки для улучшения отношений Москвы и Киева есть, заявила Матвиенко

Предпосылки для улучшения отношений Москвы и Киева есть, заявила Матвиенко
Украину возмутил запуск железнодорожной части Крымского моста и визит Путина

Украину возмутил запуск железнодорожной части Крымского моста и визит Путина

 Управляемый российской компанией аэропорт Кишинева вернут Молдавии

Управляемый российской компанией аэропорт Кишинева вернут Молдавии
Освободив город Маарет ан-Нуман, сирийская армия придаст импульс экономике САР

Освободив город Маарет ан-Нуман, сирийская армия придаст импульс экономике САР

 Адвокат Трампа рассказал о связи миллиардера Сороса и послов США на Украине

Адвокат Трампа рассказал о связи миллиардера Сороса и послов США на Украине
СК завел дело в отношении автодебошира-стрелка из Петербуга

СК завел дело в отношении автодебошира-стрелка из Петербуга

 Предпосылки для улучшения отношений Москвы и Киева есть, заявила Матвиенко

Предпосылки для улучшения отношений Москвы и Киева есть, заявила Матвиенко
Украину возмутил запуск железнодорожной части Крымского моста и визит Путина

Украину возмутил запуск железнодорожной части Крымского моста и визит Путина

 Управляемый российской компанией аэропорт Кишинева вернут Молдавии

Управляемый российской компанией аэропорт Кишинева вернут Молдавии
Освободив город Маарет ан-Нуман, сирийская армия придаст импульс экономике САР

Освободив город Маарет ан-Нуман, сирийская армия придаст импульс экономике САР

 Адвокат Трампа рассказал о связи миллиардера Сороса и послов США на Украине

Адвокат Трампа рассказал о связи миллиардера Сороса и послов США на Украине
9:58   24 Декабря 2019
Россия

Российским водителям автобусов и грузовиков запретили быть за рулем более 10 часов

Российским водителям автобусов и грузовиков запретили быть за рулем более 10 часов

Российским водителям автобусов и грузовиков запретили быть за рулем более 10 часов, соответствующее решение правительства РФ вступило в силу.

Правительство внесло поправки в ПДД, согласно которым теперь водители автобусов и грузовиков должны проводить за рулем не дольше 10 часов, а также делать перерывы не позднее, чем через четыре с половиной часа с момента начала рейса. При этом водители машин с разрешенной максимальной массой более трех с половиной тонн должны проводить за рулем не более девяти часов, но в течение недели дважды можно увеличить время до 10 часов.

Кроме того, в поправках отмечается, что водители должны иметь на отдых не менее 11 часов в сутки, но в некоторых случаях время можно сократить до девяти часов.

Все соблюдения требований будут контролировать при помощи тахографа, отмечается в документе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #водители #общество #пдд #правительство рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...