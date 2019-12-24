Российским водителям автобусов и грузовиков запретили быть за рулем более 10 часов, соответствующее решение правительства РФ вступило в силу.

Правительство внесло поправки в ПДД, согласно которым теперь водители автобусов и грузовиков должны проводить за рулем не дольше 10 часов, а также делать перерывы не позднее, чем через четыре с половиной часа с момента начала рейса. При этом водители машин с разрешенной максимальной массой более трех с половиной тонн должны проводить за рулем не более девяти часов, но в течение недели дважды можно увеличить время до 10 часов.

Кроме того, в поправках отмечается, что водители должны иметь на отдых не менее 11 часов в сутки, но в некоторых случаях время можно сократить до девяти часов.

Все соблюдения требований будут контролировать при помощи тахографа, отмечается в документе.