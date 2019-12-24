Сотрудники ФСБ задержали торговцев оружием в Свердловской области, об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Известно, что преступная группа находилась в городе Нижний Тагил. Все участники группы занимались незаконным оборотом оружия. В ходе осмотров мест проживания членов группировки у них нашли более 70 боеприпасов различного типа, а также шесть единиц травматического и огнестрельного оружия.

Как уточнили в ФСБ, группа состояла из трех человек, сейчас все они являются фигурантами уголовного дела о незаконном приобретении и хранении оружия. Предполагаемым преступникам грозит до шести лет колонии и штраф.