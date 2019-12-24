Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
СК завел дело в отношении автодебошира-стрелка из Петербуга

СК завел дело в отношении автодебошира-стрелка из Петербуга

 Предпосылки для улучшения отношений Москвы и Киева есть, заявила Матвиенко

Предпосылки для улучшения отношений Москвы и Киева есть, заявила Матвиенко
Украину возмутил запуск железнодорожной части Крымского моста и визит Путина

Украину возмутил запуск железнодорожной части Крымского моста и визит Путина

 Управляемый российской компанией аэропорт Кишинева вернут Молдавии

Управляемый российской компанией аэропорт Кишинева вернут Молдавии
Освободив город Маарет ан-Нуман, сирийская армия придаст импульс экономике САР

Освободив город Маарет ан-Нуман, сирийская армия придаст импульс экономике САР

 Адвокат Трампа рассказал о связи миллиардера Сороса и послов США на Украине

Адвокат Трампа рассказал о связи миллиардера Сороса и послов США на Украине
СК завел дело в отношении автодебошира-стрелка из Петербуга

СК завел дело в отношении автодебошира-стрелка из Петербуга

 Предпосылки для улучшения отношений Москвы и Киева есть, заявила Матвиенко

Предпосылки для улучшения отношений Москвы и Киева есть, заявила Матвиенко
Украину возмутил запуск железнодорожной части Крымского моста и визит Путина

Украину возмутил запуск железнодорожной части Крымского моста и визит Путина

 Управляемый российской компанией аэропорт Кишинева вернут Молдавии

Управляемый российской компанией аэропорт Кишинева вернут Молдавии
Освободив город Маарет ан-Нуман, сирийская армия придаст импульс экономике САР

Освободив город Маарет ан-Нуман, сирийская армия придаст импульс экономике САР

 Адвокат Трампа рассказал о связи миллиардера Сороса и послов США на Украине

Адвокат Трампа рассказал о связи миллиардера Сороса и послов США на Украине
9:33   24 Декабря 2019
Россия

Сотрудники ФСБ задержали торговцев оружием в Свердловской области

Сотрудники ФСБ задержали торговцев оружием в Свердловской области

Сотрудники ФСБ задержали торговцев оружием в Свердловской области, об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Известно, что преступная группа находилась в городе Нижний Тагил. Все участники группы занимались незаконным оборотом оружия. В ходе осмотров мест проживания членов группировки у них нашли более 70 боеприпасов различного типа, а также шесть единиц травматического и огнестрельного оружия.

Как уточнили в ФСБ, группа состояла из трех человек, сейчас все они являются фигурантами уголовного дела о незаконном приобретении и хранении оружия. Предполагаемым преступникам грозит до шести лет колонии и штраф.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #фсб #происшествия #чп #оружие #свердловская область #нижний тагил

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...