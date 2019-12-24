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9:19   24 Декабря 2019
Весь мир

Гражданин РФ погиб в Таиланде, выпав из окна

Гражданин РФ погиб в Таиланде, выпав из окна

Гражданин РФ погиб в Таиланде, выпав из окна с шестого этажа, сообщает местная газета The Nation.

Трагедия случилась в ночь на вторник, 24 декабря, в одном из кондоминиумов города Паттайя. Очевидцы говорят, что слышали, как мужчина с кем-то ссорился, а затем его нашли с проломленной головой под окнами. Приехавшая полиция лишь констатировала смерть россиянина. Сообщается, что погибшим является Владимир Джумок из РФ.

Сейчас полиции предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и установить, был би это несчастный случай или россиянина выбросили из окна. Точную причину смерти установят эксперты.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #чп #таиланд #паттайя

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