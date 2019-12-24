- Освободив город Маарет ан-Нуман, сирийская армия придаст импульс экономике САР

Сирийская армия, освободив от террористов Маарет ан-Нуман – ключевой город на юго-востоке провинции Идлиб, усилит давление на боевиков и обезопасит трассы, что пойдет на пользу экономике страны.

Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал во вторник сирийский военный эксперт, отставной бригадный генерал Мухаммад Аббас.

Накануне, 23 декабря, правительственные силы освободили в сирийской провинции Идлиб стратегически важный поселок Джарджаназ, расположенный на расстоянии десяти километров от города Маарет ан-Нуман – крупного оплота боевиков в данной части Идлиба, который находится под контролем террористов с 2012 года.

Ранее местное издание al-Watan, ссылаясь на члена Комитета по национальному примирению Умара Рахмона, сообщило, что Дамаск ведет переговоры, но шансы на то, что Маарет ан-Нуман будет сдан без боя очень малы.

Эксперт отметил, что целью операции по освобождению Маарет ан-Нумана – выход к трассе, соединяющий провинцию Хама с городом Саракиб, чтобы обезопасить ее от боевиков.

К вечеру понедельника армия Сирии уже окружила турецкий наблюдательный пункт в деревне Сурман, а несколько месяцев назад подобным образом был окружен другой наблюдательный пункт турецкой армии – у деревни Мурек.

Говоря об этом, сирийский эксперт отметил, что операция САА направлена не против Турции, а против турецких агентов – запрещенных в России террористических группировок «Джебхат ан-Нусры»* и «Хуррас ад-Дин», а также против так называемой умеренной оппозиции, в чьих рядах сражаются боевики со всего мира – турки, туркмены, чеченцы, узбеки, бельгийцы. При достижении поставленных целей, добавил Аббас, операция может быть остановлена в любой момент.

Маарен ан-Нуман является крупнейшим городом провинции Идлиб, где пересекаются ключевые трассы, а севернее него расположена гора Зауия.

«В случае захвата города усилится давление на «Джебхат ан-Нусру»* и другие группировки, базирующиеся возле горы Зауия, открывается пространство для новых операций в данном регионе», - пояснил эксперт.

При этом он отметил, что боевики, осознавая опасность падения Маарет ан-Нумана, всеми силами мешают продвижению сирийской армии.

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