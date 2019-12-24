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8:56   24 Декабря 2019
Россия

Лера Кудрявцева рассказала, как более пяти лет жила с порванным имплантом груди

Лера Кудрявцева рассказала, как более пяти лет жила с порванным имплантом груди

Российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как более пяти лет жила с порванным имплантом груди в своем теле. Об этом она написала в Instagram и поделилась с подписчиками своей историей.

Телеведущая написала, что 15 лет назад в Санкт-Петербурге в одной из клиник поставила импланты в грудь, и врачи давали ей пожизненную гарантию. Недавно Кудрявцева прошла обследование, в ходе которого выяснилось, что левый имплант порван около 5-6 лет назад и все это время жидкость из него протекает в организм. Кудрявцеву срочно госпитализировали и прооперировали, достав из ее тела силикон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

Ведущая сейчас находится в больнице на восстановлении и пишет, что в ближайшем будущем готова поделиться с подписчицами другими подробностями про импланты, чтобы девушки не повторяли ее ошибок.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #лера кудрявцева #силиконовая грудь #импланты

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