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8:41   24 Декабря 2019
Россия

Депутат из Крыма призвал ЕС перестать вести политическую игру вокруг Керченского моста

Депутат из Крыма призвал ЕС перестать вести политическую игру вокруг Керченского моста

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков призвал Евросоюз перестать вести политическую игру вокруг моста через Керченский пролив. Парламентарий уверен, что ЕС должен отойти от двойных стандартов.

Накануне железнодорожную часть Крымского моста открыл президент РФ Владимир Путин. Вскоре после этого на официальном сайте европейской службы внешних связей ЕС появилось сообщение, что Россия якобы в очередной раз нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины.

По словам Бобкова, строительство Крымского моста стало историческим событием, а Россия совершила еще один инфраструктурный прорыв, поэтому Евросоюзу пора признать эти факты, а не вести политическую и дипломатическую игру. Крымский парламентарий уверен, что таким образом ЕС в очередной раз показывает политику двойных стандартов, передает РИА Новости.

В пример Бобков привел строительство Эресуннского моста между Данией и Швецией, когда ЕС радовался этому факту, но сейчас они выражают недовольство. Депутат говорит, что Евросоюз имел злой умысел, выражая свою позицию по Крымскому мосту.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #евросоюз #крым #политика #крымский мост

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