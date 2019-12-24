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86-летнюю Галину Волчек госпитализировали в реанимацию

86-летнюю Галину Волчек госпитализировали в реанимацию

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8:08   24 Декабря 2019
Россия

86-летнюю Галину Волчек госпитализировали в реанимацию

86-летнюю Галину Волчек госпитализировали в реанимацию

86-летнюю актрису и худрука театра «Современник» Галину Волчек госпитализировали в реанимацию одной из московских клиник, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на источник.

Информация о том, что Волчек госпитализировали накануне, подтвердилась. По данным источника ФАН, у артистки обнаружены проблемы с сердечно-сосудистой системой. Ряд Telegram-каналов сообщил, что Волчек находится в коме.

В минувший вторник, 18 декабря, Галина Волчек отметила 86-летие.

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #госпитализация #общество #волчек

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