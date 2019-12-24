86-летнюю Галину Волчек госпитализировали в реанимацию

86-летнюю актрису и худрука театра «Современник» Галину Волчек госпитализировали в реанимацию одной из московских клиник, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на источник.

Информация о том, что Волчек госпитализировали накануне, подтвердилась. По данным источника ФАН, у артистки обнаружены проблемы с сердечно-сосудистой системой. Ряд Telegram-каналов сообщил, что Волчек находится в коме.

В минувший вторник, 18 декабря, Галина Волчек отметила 86-летие.