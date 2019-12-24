Россияне назвали самые запомнившиеся события конца декабря 2019 года, исследование провели специалисты «Левада-центра».

Так, 14 процентов опрошенных назвали встречу «нормандской четверки» в Париже самым запомнившимся событие последних четырех недель. Восемь процентов назвали смерть экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, еще шесть процентов считают самым запомнившимся событием решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по отстранению российских спортсменов от международных состязаний.

Также россияне назвали открытие железнодорожной части моста, соединяющего Крым и материковую часть РФ, протесты во Франции и подготовка к выборам президента США в ноябре 2020 года.

В опросе поучаствовало более 1600 совершеннолетних жителей России из 50 субъектов РФ, исследование проходило с 12 по 18 декабря.