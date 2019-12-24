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 Россияне назвали самые запомнившиеся события конца декабря 2019 года

Россияне назвали самые запомнившиеся события конца декабря 2019 года
Украину возмутил запуск железнодорожной части Крымского моста и визит Путина

Украину возмутил запуск железнодорожной части Крымского моста и визит Путина

 Управляемый российской компанией аэропорт Кишинева вернут Молдавии

Управляемый российской компанией аэропорт Кишинева вернут Молдавии
Журналисты из РФ в сопровождении военных впервые побывали в сирийской Ракке

Журналисты из РФ в сопровождении военных впервые побывали в сирийской Ракке

 Конфликт между военными США и сирийскими жителями произошел в Хасаке

Конфликт между военными США и сирийскими жителями произошел в Хасаке
7:59   24 Декабря 2019
Россия

Россияне назвали самые запомнившиеся события конца декабря 2019 года

Россияне назвали самые запомнившиеся события конца декабря 2019 года

Россияне назвали самые запомнившиеся события конца декабря 2019 года, исследование провели специалисты «Левада-центра».

Так, 14 процентов опрошенных назвали встречу «нормандской четверки» в Париже самым запомнившимся событие последних четырех недель. Восемь процентов назвали смерть экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, еще шесть процентов считают самым запомнившимся событием решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по отстранению российских спортсменов от международных состязаний.

Также россияне назвали открытие железнодорожной части моста, соединяющего Крым и материковую часть РФ, протесты во Франции и подготовка к выборам президента США в ноябре 2020 года.

В опросе поучаствовало более 1600 совершеннолетних жителей России из 50 субъектов РФ, исследование проходило с 12 по 18 декабря.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #опрос #левада-центр #общество #нормандская четверка

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