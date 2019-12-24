Журналисты из РФ в сопровождении военных впервые побывали в сирийской Ракке — столице одноименной провинции, которую ранее оккупировали террористы ИГ* (запрещено в РФ) и сделали своей столицей.

На центральной площади установлена надпись I love Rakka, но город практически полностью разрушен. В 2013 году его захватили террористы и провозгласили столицей ИГ*. Жилой фонд города Ракка разрушили в ходе операции, возглавляемой США международной коалиции.

Раньше в провинции выращивали треть всей пшеницы Сирии, сейчас в руинах находится самый большой элеватор в Ракке, а производство бетона и сахара разрушено. Местным жителям негде работать и практически нечем питаться, покупателей в немногочисленных магазинах вдоль главной дороги почти нет, люди есть там, где продается хлеб, поношенная одежда и дешевая еда.

Местные жители говорят, что устали жить в городе, который теперь больше похож на свалку. Кроме того, в Ракке продолжают скрываться боевики, а многие места заминированы, от этого страдают местные жители. В 2019 году в Ракке погибло не менее 119 мирных жителей, подорвавшись на минах, установленных боевиками.

Люди рассказали журналистам, что на улицах валяются гранаты, но их никто не убирает. К тому же, зачистка кварталов опасна, ведь они никем не защищены и даже не освещаются в темное время.

«Полиция и военные Сирийских демократических сил (курдские SDF), в суннитские районы, где проживают арабы, после серии терактов заезжать опасаются», — говорит местный житель по имени Омар.

Ракка стоит на реке Евфрат, мосты через которую разрушены, поэтому добраться на другой берег крайне сложно. Есть паром, который возит людей за один доллар, но у местных жителей нет на это денег. Возможность помощи в восстановлении инфраструктуры Ракки рассматривают российские военные, которые провели несколько гуманитарных акций, передает РИА Новости.

В октябре 2019 года Россия и Турция подписали меморандум, согласно которому военная полиция России проводит патрулирование тех районов, которые должны покинуть курдские боевики. После этого в города, оккупированные курдскими бандформированиями, вводится сирийская армия.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.