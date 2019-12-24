Пилоту рухнувшего в Хабаровском крае истребителя Су-57 удалось спастись, сообщает РИА Новости.

Истребитель Су-57 рухнул под Комсомольском-на-Амуре днем во вторник, 24 декабря. ЧП случилось в 111 километрах от аэропорта Дземги Хабаровского края.

Отмечается, что истребитель принадлежит заводу-изготовителю и не является военным. Пилот, находившийся в кабине, смог спастись, успев катапультироваться из падавшего самолета. Летчика эвакуировали с места падения на вертолете Ми-8.

Сейчас экспертам предстоит установить причину падения истребителя.