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7:04   24 Декабря 2019
Россия

Пилоту рухнувшего в Хабаровском крае истребителя Су-57 удалось спастись

Пилоту рухнувшего в Хабаровском крае истребителя Су-57 удалось спастись

Пилоту рухнувшего в Хабаровском крае истребителя Су-57 удалось спастись, сообщает РИА Новости.

Истребитель Су-57 рухнул под Комсомольском-на-Амуре днем во вторник, 24 декабря. ЧП случилось в 111 километрах от аэропорта Дземги Хабаровского края.

Отмечается, что истребитель принадлежит заводу-изготовителю и не является военным. Пилот, находившийся в кабине, смог спастись, успев катапультироваться из падавшего самолета. Летчика эвакуировали с места падения на вертолете Ми-8.

Сейчас экспертам предстоит установить причину падения истребителя.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #чп #хабаровский край #су-57

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