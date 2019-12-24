Конфликт между военными США и сирийскими жителями произошел в Хасаке

Военный автомобиль коалиции США сбил женщину в сирийской провинции Хасака, это произошло около города Камышлы в минувшие сутки, 23 декабря, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Сообщается, что автомобиль прибыл в составе подкреплений в воскресенье, 22 декабря. Именно эта машина сбила одну из местных жительниц. Удалось ли женщине выжить и в каком состоянии она находится сейчас, не сообщается.

Вскоре после этого в Хасаке случился конфликт между военными США и сирийскими жителями, передает военный источник в Twitter (mediaofj). Подробности противостояния пока неизвестны.

Кроме того, на севере провинции до сих пор продолжают находить следы военного присутствия курдских боевиков. В Twitter-канале (alkhabour21) сообщают, что около Тель-Тамра сдетонировала мина, один человек из числа мирных жителей получил ранения. Эти территории ранее заминировали члены Рабочей партии Курдистана (РПК) и Отрядов народной самообороны (YPG), которые должны были покинуть территорию по условиям меморандума России и Турции, подписанного в конце октября 2019 года.