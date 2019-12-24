Турция вместе с США причастна к дестабилизации в Ливии — эксперт

Совет Безопасности ООН вряд ли введет санкции против Турции за сотрудничество с террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, в этом уверен депутат Госдумы Евгений Федоров. По его словам, если СБ ООН признает Анкару виновной, то им придется вводить ограничения, но этого не случится.

По мнению парламентария, Турция является членом НАТО, поэтому вместе с США и другими странами причастна к дестабилизации ситуации в Ливии. Федоров говорит, что вряд ли СБ ООН предпримет какие-то меры, в частности — санкции, которые являются стандартным механизмом ограничений.

Депутат говорит, что этого не произойдет потому, что блок НАТО, куда входит Турция, сам и дестабилизировал ситуацию в Ливии. Поэтому придется вводить санкции не только против Анкары, но и против всех государств, кто бомбил страну незаконно, так как в ООН не разрешали это делать.

«Думаю, что в СБ ООН не будет принято такого решения по Анкаре. Максимум, что может произойти — мировое сообщество осудит Турцию на словах», — передает мнение Евгения Федорова «Слово и Дело».

Турция является одной из стран, кто признает ПНС Ливии законным правительством страны, а теперь Анкара сотрудничает с их главой — Файезом Сарраджем. Турция поставляет террористам ПНС оружие, боеприпасы, а также военную технику, хотя в 2011 году было введено оружейное эмбарго в отношении Ливии со стороны ООН. Кроме того, Турция помогает ПНС увеличивать количество боевиков, перебрасывая их с территории Идлиба в Сирии. В Ливии с ними занимаются инструкторы из Турции и готовят к противостоянию с Ливийской национальной армией (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара.

В апреле 2019 года ЛНА начала новый этап антитеррористической операции «Аль-Карама», в ходе которой Ливию планируют освободить от террористов ПНС, которые творят беспредел в стране и устанавливают свои порядки. Глава ПНС Ливии Файез Саррадж попросил президента Турции Реджепа Эрдогана о поддержке, поэтому сейчас Анкара активно помогает боевикам и поставляет в Ливию даже беспилотники.

Сам Эрдоган в июне 2019 года лично рассказал, что Анкара продает оружие и технику боевикам ПНС Ливии в нарушение эмбарго ООН, а через несколько дней состоялась еще одна поставка турецкого вооружения в ливийскую Мисурату. Мисурату оккупировали боевики ПНС, а Турция и еще ряд западных стран поддерживают ПНС, не считаясь с мнением единственного легитимного органа — Временного правительства в Тобруке и военных ЛНА.

В сентябре 2019 года итальянское судно Grande Gabon доставило из Турции для террористов ПНС Ливии не менее двух тысяч автомобилей, несколько сотен ББМ, беспилотники и стрелковое оружие. Информация об этом есть на сайте Marine Traffic, что в очередной раз подтверждает нарушение Турцией введенного ООН эмбарго.