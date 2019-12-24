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Боевики в Идлибской зоне деэскалации 57 раз за сутки нарушили режим прекращения огня

Боевики в Идлибской зоне деэскалации 57 раз за сутки нарушили режим прекращения огня

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0:00   24 Декабря 2019
Весь мир

Боевики в Идлибской зоне деэскалации 57 раз за сутки нарушили режим прекращения огня

Боевики в Идлибской зоне деэскалации 57 раз за сутки нарушили режим прекращения огня

Нарушения режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации со стороны незаконных бандформирований по-прежнему не прекращаются. За минувшие сутки боевики совершили 57 обстрелов населенных пунктов.

Об этом в понедельник вечером в ходе брифинга сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков.

По его словам, обстрелам в провинции Алеппо подверглись населенные пункты Сабикияя, Ансар, Биньямин, Алеппо, Абтин, Маканис-Эд-Дувайри; в провинции Латакия – населенные пункты Санджека, Махрука, Сафсафа, Кульджок, Чекурджак, Нахшебба, Калаз-Тахтани, Кермель и Джанаджик; в провинции Хама – населенные пункты Кара-Джун, Хуайз, Телль-Метвази, Дар-Хардата; и в провинции Идлиб – населенные пункты Эс-Салахия, Зайтуна, Тамана, Кафер-Айн, Кара-Джурн, Хан-Шейхун, Телль-Эт-Турки, Хабит и Шарки-Кафер-Дун.

Боевики в Идлибской зоне деэскалации 57 раз за сутки нарушили режим прекращения огняВ минувшее воскресенье, 22 декабря, с наступлением темного времени суток боевики незаконных вооруженных формирований предприняли попытку при помощи боевых дронов атаковать российскую авиабазу Хмеймим. Российские средства ПВО в 23.02 обнаружили и ликвидировали два беспилотника, приближавшихся к базе с юго-востока.

Как отмечается, в результате атаки на базе никто не пострадал, материального ущерба нанесено не было. В настоящее время российская авиабаза Хмеймим продолжает функционировать в штатном режиме.

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Автор: Александр Люблинский
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