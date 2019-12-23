Российские и турецкие военные провели в Сирии очередное совместное патрулирование

Как сообщил в ходе брифинга глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков, вертолеты ВКС России осуществляли прикрытие колонны совместного российско-турецкого патруля с воздуха.

По его словам, российская военная полиция также продолжила патрулирование в провинции Хасеке на маршрутах: Камишлия – электростанция Мабрук, Камишлия – Мабрук, Айн-Иса – электростанция Мабрук, и в провинции Алеппо на маршрутах: Метрас – Хибира, Аджами – Авшария, Аджами – Мембидж.

«Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту Камишлия – Шейрек – Деллик – Таврат – Касра – Таврат – Духайт – Телль-Бум – Утейшан – Салам-Алайк – Деллик – Шейрек – Камишлия, а также по маршруту Квайрес – Метрас – Айн-Иса – Мишрака – Бир-Кантари – Бир-Хамид_Эль-Али – Квайрес», — добавил Юрий Боренков.

Напомним, в октябре 2019 года в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании по сирийскому урегулированию, подразумевающий в числе прочих мер совместное военное патрулирование в северных районах Сирии для контроля за выводом из этих районов курдских вооруженных формирований, против который Анкара ранее начала антитеррористическую операцию «Источник мира».