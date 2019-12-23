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23:05   23 Декабря 2019
Весь мир

Российские военные раздали гуманитарную помощь мирным жителям в двух сирийских провинциях

Российские военные раздали гуманитарную помощь мирным жителям в двух сирийских провинциях

Представители российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии провели гуманитарные акции в сирийских населенных пунктах Умм-Батана (провинция Эль-Кунейра) и Сафари (провинция Алеппо), раздав местным жителям 850 продовольственных наборов, общий вес которых составил 4,97 тонны.

Об этом в понедельник вечером в ходе брифинга рассказал глава ЦПВС генерал-майор Юрий Боренков, который также отметил, что в Россия продолжает проводить в Сирии работу, направленную на невоенное разрешение конфликта, оказывая при этом гражданскому населению всестороннюю помощь в восстановлении мирной жизни.

Всего, как отмечается, с начала процесса сирийского урегулирования российский ЦПВС провел в САР 2299 гуманитарных акций, раздав местному населению 3 869,34 тонны гуманитарных грузов.

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Автор: Александр Люблинский
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