Молдавия к маю восстановит телефонную связь с Приднестровьем
Кишинев и Тирасполь продвинулись по некоторым вопросам. Об этом заявил молдавский лидер Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova. По его словам, Молдавия к маю решит вопрос восстановления телефонной связи между двумя берегами Днестра.
«Я думаю, что у нас хороший диалог с Приднестровьем. Сейчас нужно решить вопрос с телефонией, мы договорились, что до мая мы этот вопрос решим, хотя есть небольшие технические нюансы», — объяснил президент Молдавии.
Телефонную связь между двумя берегами Днестра прервали в 2003 году. Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии.
Однако в 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Сегодня, 23 декабря в 19:50, приму участие в специальном выпуске на телеканале NTV Moldova. Вместе с ведущей подведем итоги текущего года, а также трех лет пребывания на посту Президента. Отвечу и на многие другие вопросы, имеющие большое значение для наших граждан. pic.twitter.com/SJkod5sFkK— Dodon Igor (@dodon_igor) 23 декабря 2019 г.