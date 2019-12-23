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 Молдавия к маю восстановит телефонную связь с Приднестровьем

Молдавия к маю восстановит телефонную связь с Приднестровьем
22:49   23 Декабря 2019
Весь мир

Молдавия к маю восстановит телефонную связь с Приднестровьем

Молдавия к маю восстановит телефонную связь с Приднестровьем

Кишинев и Тирасполь продвинулись по некоторым вопросам. Об этом заявил молдавский лидер Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova. По его словам, Молдавия к маю решит вопрос восстановления телефонной связи между двумя берегами Днестра.

«Я думаю, что у нас хороший диалог с Приднестровьем. Сейчас нужно решить вопрос с телефонией, мы договорились, что до мая мы этот вопрос решим, хотя есть небольшие технические нюансы», — объяснил президент Молдавии.

Телефонную связь между двумя берегами Днестра прервали в 2003 году. Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии.

Однако в 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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Автор: Анатолий Кубарев
#молдавия #телефон #связь #приднестровье

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