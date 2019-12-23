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22:13   23 Декабря 2019
Россия

Китай вкладывает в научное место в десять раз больше денег, чем РФ

Китай вкладывает в научное место в десять раз больше денег, чем РФ

Однако сотрудничество с РФ может заинтересовать китайскую сторону с точки зрения научно-методического руководства. Об этом сообщил президент Российской академии наук Александр Сергеев. По его словам, Китай вкладывает в научное место в десять раз больше денег, чем РФ.

«Стратегия развития страны говорит о том, что к 2035 году Китай по большинству научных направлений должен стать мировым лидером», — добавил Александр Сергеев.

Китайцы с устрашающей точностью выполняют национальные стратегии, поэтому РФ за КНР не угнаться, продолжил глава РАН. Однако ни в коем случае не нужно выстраивать какой-то занавес, поэтому необходимо направить усилия на правильное выстраивание сотрудничества России и Китая. Партнерство с Москвой может заинтересовать Пекин благодаря научно-методическому руководству — сильной стороне российской науки.

«Мы не располагаем финансовыми ресурсами, мы не располагаем сейчас институтами, но научно-методическое руководство — очень сильный инструмент», — заверил Александр Сергеев.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #китай #наука #ран

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