Однако сотрудничество с РФ может заинтересовать китайскую сторону с точки зрения научно-методического руководства. Об этом сообщил президент Российской академии наук Александр Сергеев. По его словам, Китай вкладывает в научное место в десять раз больше денег, чем РФ.

«Стратегия развития страны говорит о том, что к 2035 году Китай по большинству научных направлений должен стать мировым лидером», — добавил Александр Сергеев.

Китайцы с устрашающей точностью выполняют национальные стратегии, поэтому РФ за КНР не угнаться, продолжил глава РАН. Однако ни в коем случае не нужно выстраивать какой-то занавес, поэтому необходимо направить усилия на правильное выстраивание сотрудничества России и Китая. Партнерство с Москвой может заинтересовать Пекин благодаря научно-методическому руководству — сильной стороне российской науки.