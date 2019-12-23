Медведев отметил гуманность тарифа за транзит российского газа через Украину
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что попытки Украины «взвинтить» цену за транзит российского газа в Европу через украинскую территорию практически ничем не закончились и тариф остался гуманным.
Слова Медведева в понедельник вечером приводит РИА Новости.
«Это очень гуманный тариф, и все их (украинской стороны) попытки его взвинтить, они мало чем закончились, практически ничем не закончились… Если бы они нам сделали тариф высокий, мы бы с ними не договорились», — сообщил он.
Как сообщил ранее по этому поводу вице-премьер Дмитрий Козак, цена, установленная на транзит российского газа через Украину, останется неизменной в течение пяти лет.