Миссия нового посла Ирана в РФ начнется 24 декабря

Казем Джалали прилетит в Москву во вторник, 24 декабря. В этот день начнется миссия нового посла Ирана в РФ. По его словам, в скором времени иранская сторона передаст копии верительных грамот в министерство иностранных дел РФ.

В середине декабря иранский лидер Хасан Роухани встретился с новым послом страны в Москве. В ходе встречи президент Ирана упомянул о «хороших двусторонних и многосторонних отношениях», которые связывают Тегеран и Москву, а также пожелал Казему Джалали удачи в выполнении обязанностей.

До Казема Джалали пост посла Ирана в Москве занимал Мехди Санаи, который представлял интересы исламской республики в РФ с 2013 года.