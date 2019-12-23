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21:50   23 Декабря 2019
Россия

Миссия нового посла Ирана в РФ начнется 24 декабря

Миссия нового посла Ирана в РФ начнется 24 декабря

Казем Джалали прилетит в Москву во вторник, 24 декабря. В этот день начнется миссия нового посла Ирана в РФ. По его словам, в скором времени иранская сторона передаст копии верительных грамот в министерство иностранных дел РФ.

«Оригинал верительных грамот, надеюсь, в последующие недели вручим президенту РФ господину Путину», — добавил Казем Джалали.

В середине декабря иранский лидер Хасан Роухани встретился с новым послом страны в Москве. В ходе встречи президент Ирана упомянул о «хороших двусторонних и многосторонних отношениях», которые связывают Тегеран и Москву, а также пожелал Казему Джалали удачи в выполнении обязанностей.

До Казема Джалали пост посла Ирана в Москве занимал Мехди Санаи, который представлял интересы исламской республики в РФ с 2013 года.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #иран #посол #общество

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