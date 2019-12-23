Миссия нового посла Ирана в РФ начнется 24 декабря
Казем Джалали прилетит в Москву во вторник, 24 декабря. В этот день начнется миссия нового посла Ирана в РФ. По его словам, в скором времени иранская сторона передаст копии верительных грамот в министерство иностранных дел РФ.
«Оригинал верительных грамот, надеюсь, в последующие недели вручим президенту РФ господину Путину», — добавил Казем Джалали.
В середине декабря иранский лидер Хасан Роухани встретился с новым послом страны в Москве. В ходе встречи президент Ирана упомянул о «хороших двусторонних и многосторонних отношениях», которые связывают Тегеран и Москву, а также пожелал Казему Джалали удачи в выполнении обязанностей.
До Казема Джалали пост посла Ирана в Москве занимал Мехди Санаи, который представлял интересы исламской республики в РФ с 2013 года.
???? 12 декабря заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов принял завершающего свою миссию Посла Исламской Республики Иран в Российской Федерации М.Санаи.https://t.co/9IKQ5o0V9k #Россия #Иран pic.twitter.com/LmKj0jQB1C— МИД России ???????? (@MID_RF) 12 декабря 2019 г.