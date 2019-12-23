Управляемый российской компанией аэропорт Кишинева вернут Молдавии

Кишиневский международный аэропорт, который сдавали в концессию российской компании Avia Invest SRL, вернут государству. Об этом заявил молдавский лидер Игорь Додон, комментируя смену владельцев компании-концессионера.

Ранее компания Натаниэля Ротшильда NR Investment Limited отказалась от 95-процентного пакета акций Komaksavia Airport Invest Ltd, которая контролирует Avia Invest SRL. Владельцем Komaksavia Airport Invest Ltd назвали российского бизнесмена Андрея Гончаренко. По словам президента Молдавии, за владельцами Avia Invest SRL «фактически стоит та же группировка, которая вместе с Иланом Шором инициировала сделку».

«Единственное законное и правильное решение — вернуть международный аэропорт государству», — добавил Игорь Додон.

Президент объяснил, что «не позволит преступным группировкам контролировать стратегические объекты» и подчеркнул, что за этой сделкой не стоит РФ или другая страна.

Единственный в Молдавии пассажирский аэропорт в 2013 году передали в концессию сроком на 49 лет российской Avia Invest SRL, арендатор обязался инвестировать в развитие комплекса порядка 245 миллионов евро, увеличить объем транзитного пассажиропотока аэропорта на полтора миллиона человек ежегодно, выплатить роялти стране в размере процента от доходов. Однако с тех пор в Avia Invest SRL уже несколько раз менялись собственники.

Ранее Генпрокуратура Молдавии арестовала активы Avia Invest SRL, поэтому заявление Натаниэля Ротшильда о покупке в августе 2019 года прав на аэропорт вызвало громкий скандал в Кишиневе. В июне 2017 года Илана Шора приговорили к семи с половиной годам тюремного заключения за участие в деле по выводу миллиарда евро из трех молдавских банков — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. Однако он обжаловал приговор и до окончательного решения находился под судебным контролем. После смены власти летом 2019 о года Шор покинул Молдавию.