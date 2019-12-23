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Украину возмутил запуск железнодорожной части Крымского моста и визит Путина

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21:49   23 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Украину возмутил запуск железнодорожной части Крымского моста и визит Путина

Украину возмутил запуск железнодорожной части Крымского моста и визит Путина

Украинское Министерство иностранных дел выразило России протест после того, как в понедельник было открыто движение по железнодорожной части Крымского моста, по случаю которого на полуостров с визитом прибыл президент РФ Владимир Путин.

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с несогласованным визитом президента России Владимира Путина во временно оккупированную Автономную Республику Крым и открытием движения по железнодорожной части так называемого Крымского моста», - заявила в понедельник пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее 23 декабря украинское «представительство президента в Крыму» осудило запуск поездов по Крымскому мосту.

Напомним, керченская переправа была построена после того, как полуостров Крым весной 2014 года по результатам всенародного референдума вернулся в состав России. Автомобильная часть Крымского моста была запущена в мае 2018 года, а железнодорожная – 23 декабря 2019 года.

Украину возмутил запуск железнодорожной части Крымского моста и визит Путина

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Автор: Александр Люблинский
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