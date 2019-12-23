Сенатор от Крыма проедется на поезде через Керченский пролив, чтобы посмотреть Россию

По мнению члена Совфеда от Крыма Сергея Цекова, железнодорожное сообщение по Крымскому мосту будет очень востребовано не только у туристов, но и у жителей полуострова. Таким мнением сенатор поделился с «Политикой сегодня».

«Очень будут востребованы. Я думаю, что количество рейсов в Крым будет расти. Поезда будут следовать в Севастополь, Симферополь, а потом дополнятся такими конечными точками как Евпатория, Феодосия», — отметил собеседник агентства.

Сенатор рассказал, что максимально железнодорожный мост может пропустить 50 составов в сутки. Он уверен, что в дальнейшем поезда по мосту будут идти не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из других городов.

Также член СФ подчеркнул, что на дальние расстояние предпочитает передвигаться на самолетах, но теперь вряд ли упустит возможность прокатиться на поезде по России.

«Я проеду. Не знаю, сам или с женой поедем специально. Может быть для того, чтобы посмотреть Россию в окно поезда. Мне кажется, не мешало бы», — добавил сенатор.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 23 декабря открыл железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив: в кабине рельсового автобуса он совершил поездку из Керчи в Тамань. Запуск регулярного движения поездов между Крымским полуостровом и материковой частью России стал одним из центральных событий уходящего года.