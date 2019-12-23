РФ следовало получить согласие Киева на открытие движения поездов по Крымскому мосту — ЕС

Евросоюз считает, что на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту следовало получить согласие Украины. Об этом говорится в заявлении европейской дипломатической службы, распространенном 23 декабря.

Российский лидер Владимир Путин официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту в понедельник. Он лично проехал в кабине машиниста из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым из Петербурга.

Грузовое железнодорожное сообщение планируется запустить с 1 июля 2020 года.

В заявлении ЕС отмечается, что Москва открывает железнодорожное сообщение с Крымом «без согласия Киева».

«Это является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России», — говорится в заявлении.

Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной территорией». В Кремле не раз отмечали, что жители полуострова сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.

По словам российского лидера Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».