Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сенатор от Крыма проедется на поезде через Керченский пролив, чтобы посмотреть Россию

Сенатор от Крыма проедется на поезде через Керченский пролив, чтобы посмотреть Россию

 Миссия нового посла Ирана в РФ начнется 24 декабря

Миссия нового посла Ирана в РФ начнется 24 декабря
Украину возмутил запуск железнодорожной части Крымского моста и визит Путина

Украину возмутил запуск железнодорожной части Крымского моста и визит Путина

 Управляемый российской компанией аэропорт Кишинева вернут Молдавии

Управляемый российской компанией аэропорт Кишинева вернут Молдавии
РФ следовало получить согласие Киева на открытие движения поездов по Крымскому мосту — ЕС

РФ следовало получить согласие Киева на открытие движения поездов по Крымскому мосту — ЕС

 Глава террористов ПНС признался, что попросил Турцию о помощи из-за отсутствия выбора

Глава террористов ПНС признался, что попросил Турцию о помощи из-за отсутствия выбора
Сенатор от Крыма проедется на поезде через Керченский пролив, чтобы посмотреть Россию

Сенатор от Крыма проедется на поезде через Керченский пролив, чтобы посмотреть Россию

 Миссия нового посла Ирана в РФ начнется 24 декабря

Миссия нового посла Ирана в РФ начнется 24 декабря
Украину возмутил запуск железнодорожной части Крымского моста и визит Путина

Украину возмутил запуск железнодорожной части Крымского моста и визит Путина

 Управляемый российской компанией аэропорт Кишинева вернут Молдавии

Управляемый российской компанией аэропорт Кишинева вернут Молдавии
РФ следовало получить согласие Киева на открытие движения поездов по Крымскому мосту — ЕС

РФ следовало получить согласие Киева на открытие движения поездов по Крымскому мосту — ЕС

 Глава террористов ПНС признался, что попросил Турцию о помощи из-за отсутствия выбора

Глава террористов ПНС признался, что попросил Турцию о помощи из-за отсутствия выбора
21:13   23 Декабря 2019
Весь мир

РФ следовало получить согласие Киева на открытие движения поездов по Крымскому мосту — ЕС

РФ следовало получить согласие Киева на открытие движения поездов по Крымскому мосту — ЕС

Евросоюз считает, что на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту следовало получить согласие Украины. Об этом говорится в заявлении европейской дипломатической службы, распространенном 23 декабря.

Российский лидер Владимир Путин официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту в понедельник. Он лично проехал в кабине машиниста из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым из Петербурга.

Грузовое железнодорожное сообщение планируется запустить с 1 июля 2020 года.

В заявлении ЕС отмечается, что Москва открывает железнодорожное сообщение с Крымом «без согласия Киева».

«Это является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России», — говорится в заявлении.

Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной территорией». В Кремле не раз отмечали, что жители полуострова сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.

По словам российского лидера Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#ес #крым #мост

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...