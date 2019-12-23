Белоруссия и Сербия подписали план военного сотрудничества на 2020 год

Белорусская военная делегация прилетела в Белграде и поучаствовала в консультациях представителей министерств обороны республик по планированию сотрудничества на 2020 год​​​. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщил представитель пресс-службы белорусского оборонного ведомства.

«По итогам встречи также согласовали и подписали план двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Белоруссии и Сербии на 2020 год», — добавил он.

В ходе консультаций стороны обсудили состояние и перспективы военного сотрудничества между оборонными ведомствами Белоруссии и Сербии, обменялись мнениями о состоянии и прогнозах развития военно-политической обстановки в европейском регионе и мире, а также подвели итоги военного сотрудничества за 2019 год.

Делегация белорусского оборонного ведомства встретилась с сербским министром обороны Александром Вулиным и начальником генерального штаба вооруженных сил республики Миланом Мойсиловичем.