Белоруссия и Сербия подписали план военного сотрудничества на 2020 год
Белорусская военная делегация прилетела в Белграде и поучаствовала в консультациях представителей министерств обороны республик по планированию сотрудничества на 2020 год. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщил представитель пресс-службы белорусского оборонного ведомства.
«По итогам встречи также согласовали и подписали план двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Белоруссии и Сербии на 2020 год», — добавил он.
В ходе консультаций стороны обсудили состояние и перспективы военного сотрудничества между оборонными ведомствами Белоруссии и Сербии, обменялись мнениями о состоянии и прогнозах развития военно-политической обстановки в европейском регионе и мире, а также подвели итоги военного сотрудничества за 2019 год.
Делегация белорусского оборонного ведомства встретилась с сербским министром обороны Александром Вулиным и начальником генерального штаба вооруженных сил республики Миланом Мойсиловичем.
Министар одбране Александар Вулин састао се данас са начелником Департмана за међународну војну сарадњу Министарства одбране Републике Белорусије и помоћником министра одбране за међународну војну сарадњу генерал-мајором Олегом Воиновим.https://t.co/1iF4qqxGet pic.twitter.com/8RHfAjbuNQ— MO и ВС (@mo_i_vs) 23 декабря 2019 г.