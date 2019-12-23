Министерство экономического развития РФ обновило сайт

Проработали и структурировали контент ведомства для простого и понятного восприятия информации. Об этом сообщил представитель Министерства экономического развития РФ. По его словам, ведомство запустило обновленную версию официального сайта economy​​​.gov.ru. Приоритетные направления визуализировали в виде презентаций и графических материалов.

По информации Минэкономразвития, на новом сайте сделали ленту макроэкономических показателей, электронную аккредитацию СМИ, анкетирование и опросы, проверку статуса отправленного обращения. Также можно записаться на личный прием или оценить качество материалов.