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 Миссия нового посла Ирана в РФ начнется 24 декабря

Миссия нового посла Ирана в РФ начнется 24 декабря
Украину возмутил запуск железнодорожной части Крымского моста и визит Путина

Украину возмутил запуск железнодорожной части Крымского моста и визит Путина

 Управляемый российской компанией аэропорт Кишинева вернут Молдавии

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 Глава террористов ПНС признался, что попросил Турцию о помощи из-за отсутствия выбора

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20:59   23 Декабря 2019
Россия

Министерство экономического развития РФ обновило сайт

Министерство экономического развития РФ обновило сайт

Проработали и структурировали контент ведомства для простого и понятного восприятия информации. Об этом сообщил представитель Министерства экономического развития РФ. По его словам, ведомство запустило обновленную версию официального сайта economy​​​.gov.ru. Приоритетные направления визуализировали в виде презентаций и графических материалов.

По информации Минэкономразвития, на новом сайте сделали ленту макроэкономических показателей, электронную аккредитацию СМИ, анкетирование и опросы, проверку статуса отправленного обращения. Также можно записаться на личный прием или оценить качество материалов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #минэкономразвития #сайт #общество

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