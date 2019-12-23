Четыре цистерны с бензином загорелись на АЗС в Чечне

Есть угроза распространения огня еще на две цистерны с бензином и газом. Об этом сообщил представитель пресс-службы МЧС РФ. По его словам, четыре цистерны с бензином загорелись на площади 500 квадратных метров на автомобильной заправочной станции в станице Червленая в Чечне.

«Существует угроза перехода огня еще на две цистерны», — добавили спасатели.