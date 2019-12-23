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20:50   23 Декабря 2019
Россия

Четыре цистерны с бензином загорелись на АЗС в Чечне

Четыре цистерны с бензином загорелись на АЗС в Чечне

Есть угроза распространения огня еще на две цистерны с бензином и газом. Об этом сообщил представитель пресс-службы МЧС РФ. По его словам, четыре цистерны с бензином загорелись на площади 500 квадратных метров на автомобильной заправочной станции в станице Червленая в Чечне.

«Существует угроза перехода огня еще на две цистерны», — добавили спасатели.

К ликвидации возгорания привлекли 30 человек и шесть единиц техники. Обстоятельства и причины возгорания цистерн с бензином выясняют.

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Автор: Анатолий Кубарев
#пожар #чечня #бензин #азс

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