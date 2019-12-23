Турция снабжает ПНС террористами из Сирии, чтобы конфликт в Ливии не утихал — эксперт

Востоковед Борис Долгов в беседе с «ПолитРоссией» выразил мнение, что Турция заинтересована в дальнейшем ухудшении ситуации в Ливии. С этой целью она перебрасывает туда террористов из Сирии.

Ранее журналисты ФАН выпустили большое расследование о военном вмешательстве Турции во внутренние дела Ливии. Анкара в обход оружейного эмбарго поставляла террористам из так называемого Правительства национального согласия технику и боеприпасы. Кроме того, для «правительства» перебрасывали боевиков из Идлиба и турецких инструкторов.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН уверен, что Турция имеет на Ливию большие планы и поэтому посылает на помощь ПНС террористов из Сирии.

«Это связано как с экономическими интересами (нефтяная разработка ливийской части средиземноморского шельфа), так и с геополитическими. Турция продвигает свое доминирование путем поддержки так называемого ПНС Ливии. И одним из методов достижения этих целей и стала перевозка лояльных Турции вооруженных боевиков», – объясняет эксперт.

Турция заинтересована в дальнейшем ухудшении ситуации в стране, и лояльные ей боевики призваны не допустить урегулирования обстановки в Ливии.

«Конечно, такие действия Турции ведут только к обострению ситуации в Ливии и регионе в целом», – отметил востоковед.

Издание отмечает, что так называемое ПНС не является легитимным органом управления страны. Его поддерживает лишь часть государств-членов ООН, в том числе и Турция. При этом в Ливии действует международное оружейное эмбарго, что не мешает Анкаре, по сути, полноценно поддерживать боевиков ПНС.

Эксперт отметил, что именно Ливия сегодня стала той площадкой, на которой Турция реализует собственные амбиции. Проблема заключается в том, что исламский мир не ограничивается одним лишь Триполи. По угрозой находятся весь Ближний Восток и Северная Африка.

«Нужно понимать, что эти исламистские элементы не могут быть полностью подконтрольны Турции или кому-либо еще. Это террористические группировки, имеющие своих полевых командиров и свои цели. Зачастую они действуют совершенно автономно. Поэтому никто не остановит их от проникновения в другие страны», – резюмирует эксперт.

Террористы ПНС Ливии захватили северо-запад страны, а также столицу Триполи. Члены ПНС связаны с запрещенными в России террористическими организациями «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» и ИГ. Весной 2019 года Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара начала антитеррористическую операцию «Аль-Карама» в Триполи, чтобы очистить город от террористов ПНС и установить мир в стране.