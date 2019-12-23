Дзюба вновь признан лучшим футболистом России

Российский футбольный союз (РФС) признал нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком страны по итогам уходящего года. Футболист стал обладателем награды второй год подряд.

Об этом сообщает на официальном сайте организации в понедельник, 23 декабря.

Дзюба в 2019 году выиграл чемпионат РФ в составе «Зенита», а также помог российской сборной выйти в финальную часть Евро-2020.

В текущем сезоне форвард сыграл 26 матчей за петербургский клуб. Дзюба забил 13 мячей и сделал 11 результативных передач.