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20:32   23 Декабря 2019
Россия

Дзюба вновь признан лучшим футболистом России

Дзюба вновь признан лучшим футболистом России

Российский футбольный союз (РФС) признал нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком страны по итогам уходящего года. Футболист стал обладателем награды второй год подряд.

Об этом сообщает на официальном сайте организации в понедельник, 23 декабря.

Дзюба в 2019 году выиграл чемпионат РФ в составе «Зенита», а также помог российской сборной  выйти в финальную часть Евро-2020.

В текущем сезоне форвард сыграл 26 матчей за петербургский клуб. Дзюба забил 13 мячей и сделал 11 результативных передач.

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Автор: Арсений Аскольский
#футбол #зенит #дзюба

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