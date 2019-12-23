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 Глава террористов ПНС признался, что попросил Турцию о помощи из-за отсутствия выбора

Глава террористов ПНС признался, что попросил Турцию о помощи из-за отсутствия выбора
21:09   23 Декабря 2019
Весь мир

Глава террористов ПНС признался, что попросил Турцию о помощи из-за отсутствия выбора

Глава террористов ПНС признался, что попросил Турцию о помощи из-за отсутствия выбора

Файез Саррадж, возглавляющий так называемое Правительство национального согласия Ливии, после встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что у него не было другого выбора, только попросить Анкару о помощи.

Слова Сарраджа в понедельник со ссылкой на телеканал Al-Arabiya сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН). Как отмечается, при этом глава ПНС подтвердил, что поставляемые Турцией бронетехника и беспилотники имеют для Триполи большое значение.

Также источники в «Аль-Арабии» и «Аль-Хадате», что Анкара направила оружие в город Мистуру с целью подготовить бригады боевиков в Триполи к его передаче.

Также некоторые источники сообщают, что члены запрещенной в России террористической группировки «Братья-мусульмане»* отправились из Турции в Ливию на встречу с официальными лицами.

Напомним, ранее ФАН сообщил, что террористическая группировка «Братья-мусульмане» призвала главу ливийского ПНС Файеза Сарраджа попросить Турции разместить в Ливии свою военную базу. Обращаясь к Файезу с подобным призывом, лидер «Братьев-мусульман» Абд ар-Раззака аль-Аради ссылался на заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, выразившего готовность разместить в Ливии военный контингент Турции, если Правительство национального согласия обратиться к нему с подобной просьбой.

Глава террористов ПНС признался, что попросил Турцию о помощи из-за отсутствия выбора

Интересно отметить, что в отношении Ливии все еще действует введенное ООН оружейное эмбарго. Однако это не мешает арабским СМИ регулярно публиковать подтверждения того, что Анкара морским и воздушным путем поставляет Триполи оружие и боеприпасы.

* - террористическая группировка, запрещенная на территории Российской Федерации.

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Автор: Александр Люблинский
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