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20:33   23 Декабря 2019
Россия

Москве обещают снег, но к Новому году он растает

Москве обещают снег, но к Новому году он растает

Москвичи и петербуржцы могут не рассчитывать на снежный покров к Новому году. Прогнозом с «Политикой сегодня» поделился замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. Однако, заметил собеседник агентства, немного осадков при температуре ниже нуля все же ожидается.

«По Москве снег мы ждем где-то к 29 числу. 29, 30, 31 — к Новому году. Но не сильный. Припорошит, как говорится, немножко. Потом еще будет волна оттепелей, до 2 числа примерно. Скорее всего, он не будет лежать долго. Настоящего снега пока еще к Новому году мы не ожидаем. Пока на лыжах, на санках кататься не выйдет», — заметил Цыганков.

Москвичи и Петербуржцы могут не рассчитывать на нормальный снег к Новому год

Синоптик подчеркнул, что ситуация в Северной столице отличаться от московской в эти дни не будет.

«Петербург то же самое. У нас сейчас такие циклоны идут. Все тепло идет больше по северу, по Прибалтике, в Петербург и в Москву, соответственно», — добавил он.

Ранее специалист «Фобоса» Михаил Леус заявил, что о осенняя погода будет стоять в Санкт-Петербурге до самого Нового дома. Небольшой снег и температура от нуля до минус двух градусов будет ожидать жителей города 31 декабря.

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Автор: Алла Ларионова
#москва #петербург #погода #новый год #снег

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