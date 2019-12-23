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20:06   23 Декабря 2019
Россия

Студент из Татарстана стал донором костного мозга и спас жизнь онкобольного

Студент из Татарстана стал донором костного мозга и спас жизнь онкобольного

Студент из Татарстана Рустам Калимуллин стал донором костного мозга для человека с рецидивом рака крови. Об этом сообщается на официальном сайте Минздрава России в понедельник, 23 декабря.

Вероятность того, что костный мозг донора подойдет составляла лишь 0,02%. Калимуллин признался что, у него не было времени думать о себе. Как только врачи сказали студенту, что он может помочь, тот сразу же согласился. 

Подготовка к операции длилась в Кирове четыре дня. Извлечение костного мозга прошло успешно. Герой признался журналистам, что в базе доноров оказался случайно. В 2017 году он вместе с другими студентами участвовал в акции по сдаче крови.

В Минздраве России отметили мужество студента и наградили юношу медалью за содействие донорскому движению.

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Автор: Арсений Аскольский
#костный мозг #донор

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