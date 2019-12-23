По программе «Земский учитель» могут разрешить покупать транспорт

Президент России Владимир Путин рассмотрит возможность предоставления средств по программе «Земский учитель», предполагающей единовременную выплату миллиона рублей учителям, переезжающим на работу в малые города и села, на приобретение личного транспорта.

Такое обещание глава государства дал в понедельник на проходящей в Адыгее встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельхозтерриторий в России.

С инициативой разрешить не нуждающимся в жилье сельским учителям приобретать на средства программы личный транспорт к президенту обратилась представитель «Молодежки ОНФ» Виктория Заика.

«Надо подумать, да, деньги-то все равно должны выделяться на жилье. Согласен, подумаем обязательно. У нас протокол ведут коллеги, это не забудется, прикинем», — ответил на это предложение Путин.

Напомним, предложение по аналогии с уже работавшей программой «Земский доктор» запустить программу «Земский учитель» президент РФ озвучил в послании Федеральному собранию в феврале 2019 года.