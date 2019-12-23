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20:16   23 Декабря 2019
Россия

По программе «Земский учитель» могут разрешить покупать транспорт

По программе «Земский учитель» могут разрешить покупать транспорт

Президент России Владимир Путин рассмотрит возможность предоставления средств по программе «Земский учитель», предполагающей единовременную выплату миллиона рублей учителям, переезжающим на работу в малые города и села, на приобретение личного транспорта.

Такое обещание глава государства дал в понедельник на проходящей в Адыгее встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельхозтерриторий в России.

С инициативой разрешить не нуждающимся в жилье сельским учителям приобретать на средства программы личный транспорт к президенту обратилась представитель «Молодежки ОНФ» Виктория Заика.

«Надо подумать, да, деньги-то все равно должны выделяться на жилье. Согласен, подумаем обязательно. У нас протокол ведут коллеги, это не забудется, прикинем», — ответил на это предложение Путин.

Напомним, предложение по аналогии с уже работавшей программой «Земский доктор» запустить программу «Земский учитель» президент РФ озвучил в послании Федеральному собранию в феврале 2019 года.

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Автор: Александр Люблинский
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