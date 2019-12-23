Семнадцать друзей Грудинина обрекли клубничное ранчо на судьбу СССР

Бывший кандидат в президенты России от КПРФ, владелец подмосковного совхоза им. Ленина Павел Грудинин вновь стал представителем воли народа. Он избрался от города Видное в совет депутатов Ленинского городского округа Подмосковья, который уже возглавлял до февраля 2019 года. Тогда парламентское большинство от «Единой России» лишило Грудинина мандата из-за не указанного офшора в декларации. Спустя почти год избиратели предпочли снова видеть бизнесмена в Совете.

Секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов предположил, что о политической карьере в качестве депутата Госдумы или о президентских амбициях Грудинин пока не думает, а пытается спасти свое предприятие от «рейдеров», которые получили контроль над советом и «будут дербанить совхоз».

«Первоначально команда Грудинина от КПРФ состояла из тридцати человек. Она шла на то, чтобы иметь большинство в совете, которое будет определять использование земель сельскохозяйственного назначения в Ленинском районе города Москвы. Районирование, перевод из одной категории в другую. Без совета это невозможно. На кону судьба Совхоза имени Ленина. Примут решение о переводе земель сельхозназначения, значит клубники не будет, будут стоять многоэтажки», — сказал Обухов.

Судьбоносную веху славящийся клубникой совхоз прошел годом ранее, когда акционеры подали иск к Грудинину с требованием вернуть в собственность предприятия два земельных участка стоимостью миллиард рублей. Беда пришла почти одновременно с решением десятков пайщиков остудить у «красного директора» свои три гектара.

В октябре суд встал на сторону акционеров, обязав Грудинина выплатить миллиард. Картину оформил развод бизнесмена в июле 2018 года. После 37 лет совместной жизни пути Павла и Ирины Грудининых разошлись. Через суд женщина получила от бывшего супруга 42% всех акций Совхоза.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин заметил, что ставка Грудинина на командную работу в попытках спасти бизнес через возвращение в Совет не оправдалась. Еще в середине декабря участие Грудинина было под вопросом, поскольку он грозил сняться с выборов в знак солидарности с 17 (из 30) коммунистами, которым отказали в регистрации из-за нарушений.

«У него большие проблемы с бизнесом в связи с землей, с продажей части активов странным образом в обход акционеров. — говорит Данилин. — Концепция с захватом муниципалитета ему лояльными товарищами была бы ему на руку. <…> Грудинин заполнил список КПРФ своими клевретами, однако даже подписи собрать у них не особо получалось. Плюс ко всему с документами были проблемы, поэтому многих банально не зарегистрировали», — поделился мнением политолог.

Мособлизбирком сообщил о явке 17,22% (около 20 тысяч человек). Из 30 мест в Совете 15 достались «Единой России», 4 – КПРФ, 2 - ЛДПР, одно - партии «Яблоко» и 8 мандатов самовыдвиженцам.

Получить комментарий Павла Грудинина «Политике Сегодня», увы, не удалось.