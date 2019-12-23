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 Турция развивает собственный ВПК благодаря террористам ПНС Ливии — эксперт

Турция развивает собственный ВПК благодаря террористам ПНС Ливии — эксперт
20:05   23 Декабря 2019
Весь мир

Турция развивает собственный ВПК благодаря террористам ПНС Ливии — эксперт

Турция развивает собственный ВПК благодаря террористам ПНС Ливии — эксперт

Ливия — активное направление применения усилий внешней политики и военно-промышленного комплекса Турции. Об этом в комментарии ФБА «Экономика сегодня» заявил доцент кафедры международных отношений Дипломатической академии МИД РФ Владимир Аватков.

По его словам, связь между Анкарой и так называемым ПНС Ливии — сомнительная, поскольку террористическое образование не является легитимной ливийской властью, а все соглашения с ним с точки зрения международного права незаконны. Легитимная власть Ливии — правительство в Тобруке, которое поддерживает Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

Турция распространяет влияние на Северную Африку в контексте идеологии неоосманизма, а также официальной доктрины Анкары по этому региону, продолжил Владимир Аватков. Последняя — один из немногих публичных документов внешней политики Турции.

«На основе идеологических и политических постулатов Турция пытается усилить внешнеполитическое влияние на севере Африки и на всем Ближнем Востоке», — добавил эксперт.

Турция здесь не только поставляет вооружение, но и работает над развитием собственного военно-промышленного комплекса. Усиление ВПК — одна из главных линий внешней политики Турции, поэтому Анкара нуждается в тех, кто закупит турецкое оружие.

«Которое не всегда технически совершенно, причем это мягко говоря», — отметил Владимир Аватков.

Для того, чтобы продавать турецкую военную продукцию, Анкаре нужен рынок сбыта, которым выступают террористы из ПНС. Ливия — один из немногих потребителей турецкого оружия, поэтому Анкара превратила страну в полигон, резюмировал Владимир Аватков.

Свержение ливийского правителя Муаммара Каддафи в 2011 году привело к расколу Ливии. Северо-западная часть республики оказалась под контролем так называемого ПНС, члены которого являются выходцами из террористических группировок «Аль-Каида»*, «Братья-мусульмане»* и «Исламское государство»* (все они запрещены в России). Легитимность бандитских «властей» признают только 12 стран-участников ООН. Остальную часть страны контролирует Палата представителей, избранная ливийским народом.

Контртеррористическая операция Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара призвана освободить страну от террористов. Она стартовала в 2014 году, а в апреле текущего года начался этап по освобождению Триполи, захваченной боевиками ПНС. На данный момент ЛНА освободила 90 процентов территории страны.

* «Исламское государство» (ИГ), «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» — террористические организации, запрещены на территории России.

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Автор: Анатолий Кубарев
#турция #ливия #общество #весь мир

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