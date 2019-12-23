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19:33   23 Декабря 2019
Россия

Путин назвал «общей виной РФ» ситуацию в Чечне в 90-е годы

Путин назвал «общей виной РФ» ситуацию в Чечне в 90-е годы

Российский лидер Владимир Путин вспомнил разговор с первым президентом республики, когда обсуждали, в том числе и участие Ахмата Кадырова в неформальных вооруженных формированиях, и назвал «общей виной России» ситуацию в Чечне в 90-е годы. Такое мнение Путин выразил в ходе встречи с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в понедельник, 23 декабря.

По его словам, Ахмат Кадыров рассказывал, что в Чечне раньше нужно было быть либо членом банды, либо иметь собственную банду. Жить по-другому было невозможно.

«Но это не столько их, наверное, была вина, сколько наша общая вина — России, что довела до такого состояния», — добавил Владимир Путин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #чечня #общество

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