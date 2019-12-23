Путин призвал профсоюзы защищать права работников

Российский лидер Владимир Путин призвал профсоюзы активно бороться с нарушениями прав работников. Об этом президент заявил на встрече с общественностью по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в понедельник, 23 декабря.

Отвечая на просьбу сохранить право работающих на селе женщин на сокращенную трудовую неделю, глава государства напомнил, что такую норму приняли еще в 1991 году и она действует до сих пор.

Путин также назвал реализацию прав работников «безусловной необходимостью» того, кто работу предоставляет.