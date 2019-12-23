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19:28   23 Декабря 2019
Россия

Путин призвал профсоюзы защищать права работников

Путин призвал профсоюзы защищать права работников

Российский лидер Владимир Путин призвал профсоюзы активно бороться с нарушениями прав работников. Об этом президент заявил на встрече с общественностью по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в понедельник, 23 декабря.

Отвечая на просьбу сохранить право работающих на селе женщин на сокращенную трудовую неделю, глава государства напомнил, что такую норму приняли еще в 1991 году и она действует до сих пор.

Путин также назвал реализацию прав работников «безусловной необходимостью» того, кто работу предоставляет.

 «Ломиться в открытую дверь не нужно, потому что права надежно обеспечены», — заключил президент РФ.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин

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