Депутат Шерин будет рад видеть признавшего Крым российским Трампа на параде Победы

Депутат Госдумы Александр Шерин в беседе с «Политикой сегодня» заявил, что президенту США Дональду Трампу стоило бы верстать свой график от 9 мая 2020 года. Таким образом парламентарий прокомментировал планы Трампа посетить Парад Победы в Москве, если ему не помешает предвыборная компания.

«Я думаю, что ему надо бы свой график верстать от 9 мая. Конечно же, он должен быть в этом максимально заинтересован и у него есть время для того, чтобы его желали видеть на этом мероприятии», — заметил депутат.

По мнению Шерина, для того, чтобы быть желаемым гостем на параде в Москве главе Белого дома также нужно отменить санкции против РФ и признать Крым российским.

«Для этого много не нужно. Для этого нужно осудить фашиствующее руководство Украины, для этого необходимо признать тот факт, что Крым — это Россия, для этого необходимо отменить антироссийские санкции и высказать слова восхищения всем тем, кто ковал эту победу», — добавил собеседник агентства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Трамп заинтересован в посещении Москвы 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.