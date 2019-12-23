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19:17   23 Декабря 2019
Россия

Депутат Шерин будет рад видеть признавшего Крым российским Трампа на параде Победы

Депутат Шерин будет рад видеть признавшего Крым российским Трампа на параде Победы

Депутат Госдумы Александр Шерин в беседе с «Политикой сегодня» заявил, что президенту США Дональду Трампу стоило бы верстать свой график от 9 мая 2020 года. Таким образом парламентарий прокомментировал планы Трампа посетить Парад Победы в Москве, если ему не помешает предвыборная компания.

«Я думаю, что ему надо бы свой график верстать от 9 мая. Конечно же, он должен быть в этом максимально заинтересован и у него есть время для того, чтобы его желали видеть на этом мероприятии», — заметил депутат.

Депутат Шерин предложил Трампу верстать график от 9 мая в связи с парадом в Москве

По мнению Шерина, для того, чтобы быть желаемым гостем на параде в Москве главе Белого дома также нужно отменить санкции против РФ и признать Крым российским.

«Для этого много не нужно. Для этого нужно осудить фашиствующее руководство Украины, для этого необходимо признать тот факт, что Крым — это Россия, для этого необходимо отменить антироссийские санкции и высказать слова восхищения всем тем, кто ковал эту победу», — добавил собеседник агентства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Трамп заинтересован в посещении Москвы 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Трамп не раз, в том числе и во время моего визита в Вашингтон, подчёркивал важность этой даты и свой интерес к тому, чтобы принять участие в этих мероприятиях, если позволит график», — отметил глава МИД РФ на правительственном часе в Совете Федерации.

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Автор: София Синицына
#сша #лавров #трамп #шерин #9 мая

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