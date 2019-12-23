Глава Минобрнауки РФ увидел экзоскелет в нижегородском университете

Министр образования и науки РФ Михаил Котюков посетил Нижегородский государственный университет имени Лобачевского. Главе Минобрнауки РФ показали «киберсердце», экзоскелет и другие разработки Центра инновационного развития медицинского приборостроения.

Михаил Котюков вместе с нижегородским губернатором Глебом Никитиным посмотрел интеллектуальные биомехатронные технологии, инжиниринговый центр и центр биофизики, а также пообщался с учеными-разработчиками. По словам Никитина, уже получили 33 патента РФ на изобретения и полезные модели, 17 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ и оформили девять ноу-хау.

«Центр активно участвует в работе научно-образовательного центра мирового уровня «Техноплатформа-2035», созданного в рамках национального проекта «Наука», — добавил губернатор.

Министр образования и науки отметил, что его заинтересовали разработки. По словам Котюкова, уровень амбиций впечатляет, а вовлеченность и молодость команд обнадеживает, что идеи достаточно быстро воплотят в реальность. Создание научно-образовательного центра ускорит эти процессы.