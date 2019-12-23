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19:14   23 Декабря 2019
Россия

Глава Минобрнауки РФ увидел экзоскелет в нижегородском университете

Глава Минобрнауки РФ увидел экзоскелет в нижегородском университете

Министр образования и науки РФ Михаил Котюков посетил Нижегородский государственный университет имени Лобачевского. Главе Минобрнауки РФ показали «киберсердце», экзоскелет и другие разработки Центра инновационного развития медицинского приборостроения.

Михаил Котюков вместе с нижегородским губернатором Глебом Никитиным посмотрел интеллектуальные биомехатронные технологии, инжиниринговый центр и центр биофизики, а также пообщался с учеными-разработчиками. По словам Никитина, уже получили 33 патента РФ на изобретения и полезные модели, 17 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ и оформили девять ноу-хау.

«Центр активно участвует в работе научно-образовательного центра мирового уровня «Техноплатформа-2035», созданного в рамках национального проекта «Наука», — добавил губернатор.

Министр образования и науки отметил, что его заинтересовали разработки. По словам Котюкова, уровень амбиций впечатляет, а вовлеченность и молодость команд обнадеживает, что идеи достаточно быстро воплотят в реальность. Создание научно-образовательного центра ускорит эти процессы.

«Идеи, которые рождаются в стенах университетов, научных центров, инжиниринговых компаний, очень быстро станут технологиями мирового уровня», — сказал Котюков.

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Автор: Анатолий Кубарев
#нижний новгород #минобрнауки #экзоскелет #котюков

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